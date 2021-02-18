«Лейкерс» и «Никс» претендуют на трансфер баста НБА

Команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» претендуют на обмен одного из самых громких провалов НБА последних сезонов — Мохаммеда Бамбы. Об этом сообщает New York Post.



По информации источника, обе команды заинтересованы в переходе центрового «Орландо Мэджик», который в нынешнем сезоне сыграл лишь в 12 встречах.



«Бамба болтается по ротации, сыграв лишь 12 игр в этом сезоне. Ему 22 года, и „Никс“ хотели бы заполучить его, да и у „Лейкерс“ есть подобный интерес», — написал журналист Марк Берман в своей колонке в New York Post.



Бамба является шестым номером драфта НБА 2018 года, однако игрока преследуют постоянные травмы, из-за которых он не может раскрыть свой потенциал. В нынешнем сезоне он сыграл в 12 встречах, набирая 4,8 очка и совершая 3,8 подбора за 8 минут 42 секунды игрового времени.