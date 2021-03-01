Бадди Хилд превзошёл Стефена Карри и установил рекорд НБА по трёхочковым

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд установил новый рекорд НБА. Он быстрее всех в истории лиги реализовал 1000 трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось провести лишь 350 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Он реализовал 1000 трёхочковых бросков в 369 матчах.

Исторический трёхочковый Хилд реализовал в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой «шершней» со счётом 127:126. В этом поединке Хилд забросил восемь трёхочковых. Теперь в активе 28-летнего Бадди 1001 дальнее попадание.

В нынешнем сезоне Хилд реализует 36,9% трёхочковых. Примечательно, что это – худший показатель в карьере снайпера.