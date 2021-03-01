Бадди Хилд превзошёл Стефена Карри и установил рекорд НБА по трёхочковым
Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд установил новый рекорд НБА. Он быстрее всех в истории лиги реализовал 1000 трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось провести лишь 350 матчей.
Предыдущий рекорд принадлежал разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Он реализовал 1000 трёхочковых бросков в 369 матчах.
Исторический трёхочковый Хилд реализовал в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой «шершней» со счётом 127:126. В этом поединке Хилд забросил восемь трёхочковых. Теперь в активе 28-летнего Бадди 1001 дальнее попадание.
В нынешнем сезоне Хилд реализует 36,9% трёхочковых. Примечательно, что это – худший показатель в карьере снайпера.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:28
-
20:14
-
18:59
-
17:38
-
17:24
-
16:48
-
15:21
-
14:58
-
13:51
-
13:01
-
11:58
-
11:01
-
09:43
-
08:46
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
07:56
-
00:57
- 27 февраля 2021
-
23:57
-
23:03
-
20:51
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам