В «Анадолу Эфес» высказались о победе над ЦСКА с разницей 30 очков

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (100:70).

«Мы провели ещё одну идеальную игру. Последние три-четыре матча были идеальными. Мы не просто вышли на прошлогодний уровень, мы играем даже лучше. Что касается непосредственно матча, мы здорово начали, набрав в первой четверти более 30 очков. Нам удалось создать отрыв в более чем 20 очков. После этого мы поставили перед собой амбициозную задачу — победить их с разницей в 35 очков.

В нынешнем сезоне у нас были кадровые проблемы и мы проиграли ЦСКА с большой разницей. Так что мы не останавливались играть, что было важно. Мы продемонстрировали отменный характер. В Москве у нас получился очень плохой матч. Эта победа важна для нашего будущего", — сказал Атаман.

«Мы знали, что случилось в Москве. Мы многое извлекли из того матча. На мой взгляд, ЦСКА — одна из сильнейших команд Евролиги. В то же время, нам сегодня удалось показать огромный потенциал. Мы были хороши и в защите, и в обороне. Когда мы вышли на паркет, показав агрессию в защите, мы дали чёткий сигнал соперникам», — приводит слова одного из лидеров команды Василие Мицича официальный сайт Евролиги.