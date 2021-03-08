Яннис Адетокунбо повторил уникальное достижение Майкла Джордана и Кевина Гарнетта

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил историческое достижение легенды НБА Майкла Джордана и чемпиона лиги Кевина Гарнетта, сообщает ESPN Stats & Info. Он стал MVP Матча всех звёзд НБА, также Адетокунбо становился MVP сезона и лучшим оборонительным игроком НБА. До Янниса это удавалось сделать лишь Джордану и Гарнетту.

В составе команды Леброна Джеймса в Матче всех звёзд Яннис стал самым результативным, набрав 35 очков, сделав семь подборов и отдав три передачи. Также Адетокунбо сделал один перехват и один блок-шот за 19 минут. Адетокунбо стал первым игроком в истории Матча звёзд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков. Яннис за игру реализовал все 16 бросков.

В Матче всех звёзд НБА команда Леброна обыграла команду Дюранта со счётом 170:150. В команде Дюранта самым результативным на паркете был Брэдли Бил, набравший 26 очков.