Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк», «Милуоки» обыграл «Вашингтон»

Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк», «Милуоки» обыграл «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 117:112.

В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (34 очка), Джеймс Харден (21 очко, 15 подборов и 15 передач) и Джефф Грин (20 очков). У «Никс» наиболее результативными в игре были Джулиус Рэндл (33 очка и 12 подборов), Ар Джей Барретт (23 очка) и Иммануэль Куикли (21 очко).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде победил «Вашингтон Уизардс» со счётом 133:122. В составе «Бакс» лучшими в игре были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (31 очко, 15 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Брук Лопес (22 очка). У «Уизардс» наиболее заметными в матче были Брэдли Бил (37 очков), Расселл Уэстбрук (23 очка и 17 передач) и Руи Хатимура (22 очка).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Шарлотт Хорнетс» – «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» (99:109), «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Ирвинг - 34, Харден - 21, Грин - 20, Харрис - 13, Джордан - 8, Браун - 6, Джонсон - 6, Клэкстон - 6, Шамет - 3, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Барретт - 23, Куикли - 21, Баллок - 19, Бёркс - 12, Гибсон - 4, Браздейкис, Нокс, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Пэйтон, Риверс, Робинсон, Роуз, Топпин, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 133
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 37, Уэстбрук - 23, Хатимура - 22, Авдия - 11, Дав. Бертанс - 9, Мэтьюз - 6, Нето - 6, Лопес - 5, Лень - 3, Бонга, Брайант, Браун, Вагнер, Гилл, Робинсон, Смит, Уинстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 23, Лопес - 22, Холидэй - 15, Портис - 13, Дивинченцо - 12, Форбс - 10, Огастин - 5, Коннотон - 2, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021