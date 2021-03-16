Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк», «Милуоки» обыграл «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 117:112.
В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (34 очка), Джеймс Харден (21 очко, 15 подборов и 15 передач) и Джефф Грин (20 очков). У «Никс» наиболее результативными в игре были Джулиус Рэндл (33 очка и 12 подборов), Ар Джей Барретт (23 очка) и Иммануэль Куикли (21 очко).
В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде победил «Вашингтон Уизардс» со счётом 133:122. В составе «Бакс» лучшими в игре были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (31 очко, 15 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Брук Лопес (22 очка). У «Уизардс» наиболее заметными в матче были Брэдли Бил (37 очков), Расселл Уэстбрук (23 очка и 17 передач) и Руи Хатимура (22 очка).
Также в НБА прошли ещё три матча: «Шарлотт Хорнетс» – «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» (99:109), «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).
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