Фурнье отреагировал на неуважение «Кингз» к Родригесу и ещё двум иностранным игрокам НБА

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье раскритиковал пресс-службу «Сакраменто Кингз». В «твиттере» «королей» появился любопытный пост. На фото предстали Бено Удрих, Серхио Родригес и Андрес Ночиони в форме «Сакраменто». Все они некоторое время провели в «Кингз».

«Некто покажет вам эту картинку и скажет, что вы можете выиграть до $ 9 млн. Вы получите по $ 3 млн за каждого игрока, которого назовёте на этой картинке. Если ошибаетесь, то не получаете ничего. Итак, сколько денег вы бы заработали?» — говорится в подписи к фото.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сакраменто».

Фурнье посчитал пост оскорбительным. Он ретвитнул его и не скрыл своего отношения к такому.

«Неуважение просто сумасшедшее. Чёрт возьми», — написал Фурнье.