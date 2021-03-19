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7-кратный чемпион НБА назвал топ-4 всех времён по игре в концовке. В списке нет Леброна

7-кратный чемпион НБА назвал топ-4 всех времён по игре в концовке. В списке нет Леброна
Баскетбол / НБА 0

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри, работающий в данный момент на посту комментатора, поделился мыслями, кого можно считать лучшими баскетболистами в истории по умению играть в клатче.

«Майкл Джордан, Коби Брайант, Реджи Миллер и я», — приводит слова Орри Fadeaway World.

При этом в списке нет нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, а также Трэйси Макгрэйди, Кармело Энтони, Винса Картера, Аллена Айверсона и многих других, кто мог бы претендовать на это звание.

Орри, наряду с Леброном Джеймсом, Джоном Сэлли и Дэнни Грином, является единственным, кто выигрывал титулы НБА с тремя разными командами. Ему это удавалось делать с «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

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