Назван срок, на который выбыл из строя Леброн Джеймс

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит три – четыре недели из-за травмы голеностопа, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«В клубе по-прежнему изучают травму Леброна. Но мне сказали, что команда готовится провести около трёх недель или даже месяц без Джеймса. Это нормальные сроки для такой травмы, но пока они ещё уточняются.

Джеймс в течение карьеры неоднократно демонстрировал способность быстро восстанавливаться и играть с повреждениями. Но вряд ли ему удастся это сделать сейчас. Повторюсь, «Лейкерс» готовятся ждать недели, а не дни», — цитирует Войнаровски Bleacher Report.

Джеймс получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99).

Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.