Анна Седокова решила взять фамилию своего мужа Яниса Тиммы

Популярная певица Анна Седокова, супруга форварда «Химок» Яниса Тиммы, рассказала, что хочет взять фамилию мужа, сообщает Woman Hit со ссылкой на радио Romantika.

Сообщается, что единственной сложностью для Седоковой является необходимость менять множество документов в разных странах. Однако певица всё же планирует взять фамилию мужа уже в этом году.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.