«Клипперс» выменяли Рэджона Рондо

«Лос-Анджелес Клипперс» обменяли атакующего защитника Лу Уильямса, два пика второго раунда и денежную компенсацию в «Атланта Хоукс» на разыгрывающего Рэджона Рондо, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Рондо набирает 3,9 очка и 3,5 передачи в среднем за игру, реализуя 37,8% бросков из-за дуги. Рэджон не смог вписаться в состав «Хоукс», к которым присоединился в межсезонье-2020 после завоевания титула чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

34-летний Уильямс в нынешнем сезоне набирал 12,1 очка при точности 37,8% трёхочковых. Уильямс является уроженцем штата Джорджия. Трёхкратный лучший шестой игрок НБА уже выступал за «Атланту» в 2012-2014 годах.