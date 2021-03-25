«Клипперс» выменяли Рэджона Рондо
«Лос-Анджелес Клипперс» обменяли атакующего защитника Лу Уильямса, два пика второго раунда и денежную компенсацию в «Атланта Хоукс» на разыгрывающего Рэджона Рондо, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Рондо набирает 3,9 очка и 3,5 передачи в среднем за игру, реализуя 37,8% бросков из-за дуги. Рэджон не смог вписаться в состав «Хоукс», к которым присоединился в межсезонье-2020 после завоевания титула чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
34-летний Уильямс в нынешнем сезоне набирал 12,1 очка при точности 37,8% трёхочковых. Уильямс является уроженцем штата Джорджия. Трёхкратный лучший шестой игрок НБА уже выступал за «Атланту» в 2012-2014 годах.
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