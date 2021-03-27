Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милан» проиграл и еще больше отстал от ЦСКА, «Барселона» и «Фенербахче» победили

«Милан» проиграл и еще больше отстал от ЦСКА, «Барселона» и «Фенербахче» победили
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Евролиге завершились заключительные матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Так, «Милан» на выезде крупно уступил «Басконии» — 69:86. В результате, команда из Италии ещё больше отстала в турнирной таблице от «Милана». Самым эффективным в составе победителей стал Ачилле Полонара, собравший коллекцию из 17 очков, 13 подборов и 4 передач. «Милан» (19-12) опустился на четвёртое место в турнирной таблице, ещё больше отстав от второго ЦСКА (20-10) и третьего «Анадолу Эфеса» (20-11).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2021, пятница. 21:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
86 : 69
Олимпия Милан
Милан, Италия
Баскония: Хенри - 19, Полонара - 17, Зоран Драгич - 15, Гедрайтис - 14, Седекерскис - 9, Фалл - 4, Вильдоса - 3, Питерс - 3, Диоп - 2, Куруцс, Райэсте
Олимпия Милан: Пантер - 13, Родригес - 12, Брукс - 10, Датоме - 10, Шилдс - 10, Ролл - 8, Ледей - 2, Тарчевски - 2, Хайнс - 2, Билига, Мицов, Мораскини

В ещё одном матче «Фенербахче» в гостях обыграл «Олимпиакос» — 76:71. Наибольший вклад в успех стамбульской команды внёс Ян Веселы, записавший в актив 18 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
71 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Жан-Шарль - 16, Везенков - 15, Слукас - 12, Ларенцакис - 9, Принтезис - 7, Спанулис - 6, Эллис - 4, Дженкинс - 2, Куфос, Маккиссик, Харалампопулос, Харрисон
Фенербахче: Веселы - 18, Пьерр - 15, О'Куинн - 9, Браун - 8, де Коло - 7, Бартель - 6, Дювериоглу - 6, Сипахи - 5, Гудурич - 2, Биберович, Махмутоглу, Эдди

Лидер регулярного чемпионата «Барселона» завоевала очередную победу. На этот раз каталонцы уверенно разобрались с берлинской «Альбой» — 80:67. Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 26 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2021, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 67
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Миротич - 26, Ориола - 13, Дэвис - 12, Курич - 10, Ханга - 7, Мартинес - 5, Шмитс - 5, Калатес - 2, Абринес, Больмаро, Вестерманн, Клавер
Альба: Сикма - 9, Ламмерс - 8, Сива - 8, Тиман - 8, Эрикссон - 8, Гиффей - 7, Кумадже - 6, Фонтеккио - 6, Грейнджер - 4, Делов - 3, Маттиссек, Олинде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021