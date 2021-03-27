«Милан» проиграл и еще больше отстал от ЦСКА, «Барселона» и «Фенербахче» победили

В Евролиге завершились заключительные матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Так, «Милан» на выезде крупно уступил «Басконии» — 69:86. В результате, команда из Италии ещё больше отстала в турнирной таблице от «Милана». Самым эффективным в составе победителей стал Ачилле Полонара, собравший коллекцию из 17 очков, 13 подборов и 4 передач. «Милан» (19-12) опустился на четвёртое место в турнирной таблице, ещё больше отстав от второго ЦСКА (20-10) и третьего «Анадолу Эфеса» (20-11).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В ещё одном матче «Фенербахче» в гостях обыграл «Олимпиакос» — 76:71. Наибольший вклад в успех стамбульской команды внёс Ян Веселы, записавший в актив 18 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Лидер регулярного чемпионата «Барселона» завоевала очередную победу. На этот раз каталонцы уверенно разобрались с берлинской «Альбой» — 80:67. Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 26 очков.