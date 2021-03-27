ЦСКА крупно обыграл УНИКС и поднялся на второе место в таблице

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал УНИКС. Встреча закончилась крупной победой хозяев — 102:86.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом гостей, которые оторвались на три очка. Но уже к большому перерыву хозяева вышли вперёд. Далее они только увеличивали преимущество, а баскетболисты УНИКСа не смогли побороться за победу. Примечательно, что ещё в начале встречи ЦСКА лишился защитника Майка Джеймса. Он покинул площадку через три минуты после начала матча из-за проблем с желудком.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка.

Москвичи после этой победы поднялись на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Они в таблице обошли УНИКС.

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