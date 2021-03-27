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ЦСКА крупно обыграл УНИКС и поднялся на второе место в таблице

ЦСКА крупно обыграл УНИКС и поднялся на второе место в таблице
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал УНИКС. Встреча закончилась крупной победой хозяев — 102:86.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом гостей, которые оторвались на три очка. Но уже к большому перерыву хозяева вышли вперёд. Далее они только увеличивали преимущество, а баскетболисты УНИКСа не смогли побороться за победу. Примечательно, что ещё в начале встречи ЦСКА лишился защитника Майка Джеймса. Он покинул площадку через три минуты после начала матча из-за проблем с желудком.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайбёрн, который принёс ЦСКА 24 очка.
Москвичи после этой победы поднялись на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Они в таблице обошли УНИКС.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
102 : 86
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Клайберн - 24, Ухов - 16, Хэкетт - 16, Шенгелия - 15, Фойгтман - 11, Хоменко - 9, Курбанов - 5, Антонов - 4, Эрик - 2, Джеймс, Кочергин, Лопатин
УНИКС: Канаан - 18, Морган - 13, Браун - 12, Холланд - 9, Смит - 8, Узинский - 7, Уайт - 6, Сергеев - 4, Колесников - 3, Жбанов - 2, Клименко - 2, Разумов - 2
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