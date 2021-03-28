Евгений Пашутин: в перерыве поговорили и в третьей четверти поймали ритм

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (105:94), рассказав, что в перерыве с подопечными пришлось серьёзно поговорить.

«Готовились к тяжёлой игре, так как «Калев» сейчас в хорошей форме. Должны были остановить их быстрые прорывы, не позволять набирать лёгкие очки снайперам. В первой половине не справились с задачей, соперник набрал более 50 очков за две четверти. В перерыве поговорили с ребятами, сделали коррективы в защите и в третьей четверти поймали ритм.

Во второй половине лучше двигали мяч, играли в умный баскетбол в нападении и показали совсем другую энергию в защите. Наши защитники здорово сыграли против Кина, который сегодня набрал только 10 очков при его средней норме в 20 за игру. Отдельная благодарность Реджи Линчу и Дрю Гордону за хорошую работу в трёхсекундной зоне. Поздравляю команду с победой, сейчас очень важно восстановиться и с максимальной концентрацией подойти к игре Еврокубка против УНИКСа в Казани», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.