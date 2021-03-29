Мэджик Джонсон объяснил, почему Айзея Томас не попал в «Дрим Тим» США с Майклом Джорданом

Легенда НБА Мэджик Джонсон рассказал о причинах, по которым Айзея Томас не попал в сборную США на Олимпийские игры 1992 года. Тогда Томас считался одним из лучших защитников НБА. Кроме того, он дважды становился чемпионом НБА. Но в команду так и не попал.
«Он должен был быть в команде. С точки зрения таланта, никаких сомнений, что он заслуживал место в команде. Но у него было слишком много проблем с другими ребятами, или у них с ним. Они дали понять, что не хотят играть с ним в сборной. Поэтому он и не попал в команду.
Проблема была в его игре за «Детройт Пистонс». Мы с Томасом были друзьями. Я рассчитывал, что он поедет на Олимпиаду, мы будем вместе хорошо проводить время. Но в итоге в сборной решили иначе», — цитирует Джонсона Essentially Sports.
В конце 80-х Томас выступал за «Детройт». Команду недолюбливали в лиге из-за жёсткой и даже грубой игры.
- 29 марта 2021
-
15:29
-
14:33
-
13:40
-
12:54
-
11:59
-
11:28
-
10:41
-
09:45
-
09:07
-
07:43
-
05:46
-
00:43
- 28 марта 2021
-
23:23
-
21:04
-
20:54
-
19:52
-
18:56
-
18:01
-
17:30
-
17:24
-
16:44
-
15:54
-
15:40
-
14:18
-
13:03
-
12:08
-
11:39
-
11:19
-
09:03
-
08:31
-
08:28
-
07:31
-
07:25
-
07:15
-
06:39