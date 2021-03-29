Мэджик Джонсон объяснил, почему Айзея Томас не попал в «Дрим Тим» США с Майклом Джорданом

Легенда НБА Мэджик Джонсон рассказал о причинах, по которым Айзея Томас не попал в сборную США на Олимпийские игры 1992 года. Тогда Томас считался одним из лучших защитников НБА. Кроме того, он дважды становился чемпионом НБА. Но в команду так и не попал.

«Он должен был быть в команде. С точки зрения таланта, никаких сомнений, что он заслуживал место в команде. Но у него было слишком много проблем с другими ребятами, или у них с ним. Они дали понять, что не хотят играть с ним в сборной. Поэтому он и не попал в команду.

Проблема была в его игре за «Детройт Пистонс». Мы с Томасом были друзьями. Я рассчитывал, что он поедет на Олимпиаду, мы будем вместе хорошо проводить время. Но в итоге в сборной решили иначе», — цитирует Джонсона Essentially Sports.

В конце 80-х Томас выступал за «Детройт». Команду недолюбливали в лиге из-за жёсткой и даже грубой игры.