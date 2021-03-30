«Милуоки» подписал отчисленного экс-участника Матча звёзд

Свободный агент Джефф Тиг подписал контракт с «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



32-летний разыгрывающий два дня назад был отчислен из «Орландо Мэджик», где оказался перед дедлайном в результате обмена с «Бостон Селтикс». «Селтикс» обменяли Тига и два пика второго раунда на Эвана Фурнье.

В 34 матчах за «Бостон» в нынешнем сезоне Тиг набирал 6,9 очка и 2,1 передачи в среднем за игру. Ожидается, что на Тига будет спрос в лиге при выходе на рынок свободных агентов. За время выступления в НБА Тиг набирал в среднем 12,3 очка, 5,6 передачи и 2,3 подбора в 805 играх за «Атланта Хоукс», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Лучший этап карьеры Джеффа прошёл в «Атланте», где он работал под руководством нынешнего главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера и вызывался на Матч звёзд в 2015 году.