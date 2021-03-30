Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Миннесоту». «Бостон» уступил «Нью-Орлеану»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:107.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс защитник Джеймс Харден, отметившийся трипл-даблом из 38 очков, 11 подборов и 13 передач. Лучшую результативность в составе «Миннесоты» продемонстрировал центровой Карл-Энтони Таунс – 31 очко, 12 подборов и 5 передач.

В других встречах игрового дня трипл-дабл разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука (35 очков, 14 подборов и 21 передача) принёс его команде победу над «Индианой Пэйсерс» (132:124), «Бостон Селтикс» дома не сумел переиграть «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:115), 27 очков Джимми Батлера и дабл-дабл Эдриса Адебайо (20 очков, 18 подборов и 4 передачи) помогли «Майами Хит» прервать 7-матчевую серию поражений и обыграть на выезде «Нью-Йорк Никс» (98:88), а «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (127:106) – Лука Дончич самый результативный игрок матча (25 очков, 3 подбора и 7 передач).

«Мемфис Гриззлиз» на выезде сломил сопротивление «Хьюстон Рокетс» (120:110), а «Детройт Пистонс» на своей площадке разобрался с «Торонто Рэпторс» (118:104).