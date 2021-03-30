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Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Миннесоту». «Бостон» уступил «Нью-Орлеану»

Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Миннесоту». «Бостон» уступил «Нью-Орлеану»
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:107.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс защитник Джеймс Харден, отметившийся трипл-даблом из 38 очков, 11 подборов и 13 передач. Лучшую результативность в составе «Миннесоты» продемонстрировал центровой Карл-Энтони Таунс – 31 очко, 12 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Харден - 38, Ирвинг - 27, Браун - 10, Грин - 10, Джордан - 10, Харрис - 7, Гриффин - 5, Джонсон - 3, Клэкстон - 2, Джонсон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Эдвардс - 23, Макдэниелс - 13, Бисли - 9, Ноуэлл - 9, Калвер - 8, Рубио - 6, Маклафлин - 4, Рид - 2, Эрнангомес - 2, Вандербилт, Дэвис, Лейман, Окоги, Расселл

В других встречах игрового дня трипл-дабл разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука (35 очков, 14 подборов и 21 передача) принёс его команде победу над «Индианой Пэйсерс» (132:124), «Бостон Селтикс» дома не сумел переиграть «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:115), 27 очков Джимми Батлера и дабл-дабл Эдриса Адебайо (20 очков, 18 подборов и 4 передачи) помогли «Майами Хит» прервать 7-матчевую серию поражений и обыграть на выезде «Нью-Йорк Никс» (98:88), а «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (127:106) – Лука Дончич самый результативный игрок матча (25 очков, 3 подбора и 7 передач).

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
132 : 124
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 35, Хатимура - 26, Хатчинсон - 18, Нето - 15, Авдия - 12, Гэффорд - 11, Лень - 7, Мэтьюз - 3, Робинсон - 3, Лопес - 2, Бил, Бонга, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Смит, Уинстон
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 35, Брогдон - 26, Тёрнер - 11, Холидэй - 10, Битадзе - 8, ЛеВерт - 8, Макконнелл - 8, Самнер - 8, Лэмб - 6, Холидей - 4, Боуэн, Макдермотт, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Уокер - 23, Смарт - 15, Притчард - 11, Корнет - 10, Уильямс - 7, Несмит - 5, Уильямс - 3, Вагнер - 1, Браун, Лэнгфорд, Оджелей, Томпсон, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Ингрэм - 25, Александер-Уолкер - 17, Харт - 15, Бледсо - 13, Льюис - 9, Адамс - 4, Хэйс - 4, Болл, Габриэль, Джонсон, Ивунду, Магней, Маршалл, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
88 : 98
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Роуз - 16, Куикли - 12, Барретт - 8, Ноэль - 8, Бёркс - 6, Гибсон - 5, Пэйтон - 5, Баллок - 3, Топпин - 3, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Робинсон, Харпер
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 20, Хироу - 18, Робинсон - 14, Игуодала - 6, Винсент - 5, Горан Драгич - 4, Ариза - 2, Ачиува - 2, Бьелица, Нанн, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Покушевски - 21, Михайлюк - 16, Маледон - 14, Роби - 12, Джером - 11, Холл - 10, Брэдли - 8, Уильямс - 8, Браун - 6, Базли, Гилджес-Александер, Джексон, Дорт, Миллер, Мускала, Хорфорд
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Порзингис - 20, Хардуэй-младший - 19, Финни-Смит - 12, Брансон - 9, Ричардсон - 9, Пауэлл - 7, Бёрк - 6, Клебер - 6, Мелли - 6, Грин - 4, Хинтон - 4, Бей, Коли-Стайн, Марьянович, Редик, Терри

«Мемфис Гриззлиз» на выезде сломил сопротивление «Хьюстон Рокетс» (120:110), а «Детройт Пистонс» на своей площадке разобрался с «Торонто Рэпторс» (118:104).

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Олиник - 25, Тэйт - 24, Огастин - 13, Браун - 10, Портер - 10, Уолл - 9, Уилсон - 8, Мартин - 6, Брэдли - 3, Хаус - 2, Вуд, Гордон, Лэмб, Маклемор, Нваба, Паттон, Экзам
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 30, Мелтон - 23, Бейн - 17, Брукс - 17, Морант - 12, Андерсон - 7, Кларк - 7, Тиллман - 3, Аллен - 2, Джонс - 2, Джексон, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Бей - 19, Диалло - 19, Ли - 19, Джозеф - 17, Стюарт - 14, Джексон - 12, Грант - 7, Пламли - 5, Кук - 3, Эллингтон - 3, Джексон, Думбуйа, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 22, Ануноби - 19, Трент-мл. - 15, Сиакам - 14, Лоури - 10, Худ - 7, Флинн - 5, Буше - 4, Бэйнс - 4, Ватанабэ - 4, Бембри, Джонсон, Маккоу, Уотсон, Харрис
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