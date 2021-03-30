Сергей Елевич рассказал, как ЦСКА нужно решать вопрос с Майком Джеймсом

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич высказался о конфликте в ЦСКА между главным тренером Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом.

«Конфронтация тренера и игрока – это всегда очень сложный в психологическом плане вопрос. Я не принимаю никакую сторону. Нужно искать какой-то общий консенсус, чтобы избежать конфликта. Джеймс нужен ЦСКА, тем более в концовке чемпионата. Я не знаю, что происходит внутри клуба, очень трудная ситуация. Моё твёрдое убеждение: вопрос надо решать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.



Возможно, переподписание трёхлетнего контракта с Джеймсом стало ошибкой ЦСКА. Но здесь принимает решение и сам тренер, а не только руководство. Джеймс был нужен Итудису. Значит, нужно искать стороны соприкосновения, чтобы решать конфликт. Нельзя держать гранату с открытой чекой – она взорвётся. В этой ситуации нужно будет кому-то уступить. Обычно я находил выход из таких конфликтов: искал проблему в себе, искал компромисс», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.