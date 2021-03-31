Андрей Мальцев: «Химки» будут бороться за победу в матче с АСВЕЛом

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от очередного матча регулярного чемпионата Евролиги. Сегодня, 31 марта, подмосковный клуб будет принимать французский АСВЕЛ. Встреча начнётся в 20:00 мск.

«АСВЕЛ — очень серьёзная команда с большим потенциалом, которая играет в физически сильный и атлетичный баскетбол. У них хороший центровой Фалль, который «закрывает небо», однако опыт игры против таких игроков у нас есть, что было во встречах с «Альбой» и «Реалом». Команда готовится в штатном режиме, все здоровы. Мы будем бороться за победу.

Наши основные задачи на игру — не дать АСВЕЛу играть в свой быстрый и скоростной баскетбол, остановить их быстрый отрыв, не дать им возможность атаковать в раннем нападении и постараться пропустить не более 70 очков», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».