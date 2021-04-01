Гомельский: в Европе несколько тренеров не хуже Итудиса и всего два сильнее, чем он

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном сменщике главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса и говорил, что ЦСКА нужно сменить наставника.

На сайте Гомельского спросили, кого он видит преемником и как относится к возможному назначению Янниса Сферопулоса.

«В Европе несколько тренеров, которые, как я думаю, не хуже Итудиса. Сферопулос — один из них. В Европе всего два тренера, который, на мой взгляд, сильнее, чем Итудис. Но с ними необходимо вести сложные переговоры. А в США очень много тренеров университетских команд, занимающих в НКАА места с 33 по 64, которые находятся в хорошем возрасте, имеют опыт работы в пределе от 10 до 15 лет. Да, они плохо себе представляют европейский баскетбол, но у них есть перспектива и прекрасный пример Куина Снайдера», — написал Гомельский на сайте.