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ЦСКА всерьёз нацелен заполучить ведущего игрока «Фенербахче»

ЦСКА всерьёз нацелен заполучить ведущего игрока «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА всерьёз заинтересован в подписании форварда «Фенербахче» Дайшона Пьера, сообщает инсайдер Неманья Жорич на своей странице в «Твиттере».

ЦСКА в ближайшее время может сделать Пьеру солидное предложение. «Фенербахче» имеет опцию по сохранению игрока на ещё один сезон и рассчитывает на продолжение сотрудничества. В нынешнем розыгрыше Евролиги Пьер набирает 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что ЦСКА достиг договорённости о переходе защитника «Жальгириса» Марюса Григониса. О контракте не будут официально объявлять до лета, но устное соглашение между двумя сторонами уже достигнуто. Летом ЦСКА выплатит «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта Григониса.

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