ЦСКА всерьёз нацелен заполучить ведущего игрока «Фенербахче»
ЦСКА всерьёз заинтересован в подписании форварда «Фенербахче» Дайшона Пьера, сообщает инсайдер Неманья Жорич на своей странице в «Твиттере».
ЦСКА в ближайшее время может сделать Пьеру солидное предложение. «Фенербахче» имеет опцию по сохранению игрока на ещё один сезон и рассчитывает на продолжение сотрудничества. В нынешнем розыгрыше Евролиги Пьер набирает 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
Ранее сообщалось, что ЦСКА достиг договорённости о переходе защитника «Жальгириса» Марюса Григониса. О контракте не будут официально объявлять до лета, но устное соглашение между двумя сторонами уже достигнуто. Летом ЦСКА выплатит «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта Григониса.
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
19:25
-
18:23
-
18:14
-
18:04
-
16:41
-
15:50
-
15:26
-
15:06
-
14:14
-
13:51
-
13:02
-
12:35
-
11:53
-
10:43
-
10:07
-
09:26
-
07:37
-
01:22
-
00:26
- 4 апреля 2021
-
23:20
-
22:20
-
21:56
-
20:42
-
19:50
-
19:37
-
18:58
-
17:34
-
15:26
-
13:47
-
11:56
-
09:43
-
06:34
-
00:25
- 3 апреля 2021
-
23:57
-
22:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам