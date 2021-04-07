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Назван срок, на который «Бруклин» потерял Джеймса Хардена

Назван срок, на который «Бруклин» потерял Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
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Один из лидеров «Бруклин Нетс», защитник Джеймс Харден прошёл углублённое медицинское обследование после полученной травмы. МРТ-исследование подтвердило растяжение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он пропустит минимум 10 дней, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Харден усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс». До этого MVP сезона-2017/2018 пропустил два предыдущих матча из-за травмы подколенного сухожилия. Харден усугубил это повреждение на пятой минуте игры и попросил главного тренера Стива Нэша заменить его. За 4:22 на паркете Харден не набрал ни одного очка, отдал три передачи и совершил один подбор.

В составе «Нетс» Харден провёл в нынешнем сезоне 34 матча, набирая в них 25,4 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 11,0 передачи.

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