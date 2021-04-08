Дуэйн Уэйд назвал контендер НБА без собственной идентичности
Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Дуэйн Уэйд поделился мнением о «Бостон Селтикс». По словам Уэйда, у команды нет идентичности.
«В чём вообще заключается идентичность «Селтикс»? Это не защита. Нельзя сказать, что они хороши в быстрой игре. При этом нельзя сказать, что они удачно действуют в позиционном нападении. Хоть в команде и собраны отличные игроки, которых тренирует классный тренер, всё это нельзя сказать о «Селтикс». У команды должно быть собственное лицо, идентичность. А у этой команды ничего такого нет. Это проблема», — приводит слова Уэйда Reddit NBA.
«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Селтикс» одержали 26 побед и потерпели 26 поражений.
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