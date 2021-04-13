Крис Пол превзошёл достижение Скотти Пиппена
Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал автором нового важного достижения. В матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (126:120) Пол совершил два перехвата, после чего обошёл легенду лиги Скотти Пиппена по этому показателю. Теперь в активе Пола 2308 перехватов за карьеру в матчах НБА. У Пиппена было 2307 перехватов.
По показателю Пол занимает шестое место в истории НБА. На пятом месте находится Морис Чикс, который совершил 2310 перехватов. Рекордсменом НБА по перехватам является Джон Стоктон, у него их 3265. Также в первую пятёрку входят Гэри Пэйтон (2 445), Майкл Джордан (2 514) и Джейсон Кидд (2 684).
Пол в нынешнем сезоне принял участие в 52 матчах. В среднем он набирает 16,0 очка и делает 4,7 подбора.
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