Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Крис Пол превзошёл достижение Скотти Пиппена

Крис Пол превзошёл достижение Скотти Пиппена
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал автором нового важного достижения. В матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (126:120) Пол совершил два перехвата, после чего обошёл легенду лиги Скотти Пиппена по этому показателю. Теперь в активе Пола 2308 перехватов за карьеру в матчах НБА. У Пиппена было 2307 перехватов.

По показателю Пол занимает шестое место в истории НБА. На пятом месте находится Морис Чикс, который совершил 2310 перехватов. Рекордсменом НБА по перехватам является Джон Стоктон, у него их 3265. Также в первую пятёрку входят Гэри Пэйтон (2 445), Майкл Джордан (2 514) и Джейсон Кидд (2 684).

Пол в нынешнем сезоне принял участие в 52 матчах. В среднем он набирает 16,0 очка и делает 4,7 подбора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021