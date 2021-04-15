Алексей Швед стал самым результативным в Евролиге и оформил уникальный исторический рекорд

Защитник «Химок» Алексей Швед в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2020/2021 набирал в среднем 19,8 очка и 7,7 передачи в 23 сыгранных матчах.
Швед стал самым результативным игроком сезона и получит вторую в карьере награду Альфонсо Форда. Защитник «Химок» в гонке лучших скореров опередил защитника ЦСКА Майка Джеймса (19,3 очка), разыгрывающего «Црвены Звезды» Джордана Лойда (17,36 очка), тяжёлого форварда «Барселоны» Николу Миротича (16,9 очка) и разыгрывающего «Анадолу Эфеса» Василие Мицича (16,1 очка).
Швед также стал лучшим ассистентом сезона Евролиги. Ранее ни один игрок в истории турнира не становился лучшим по набранным очкам и передачам одновременно. В топ-5 по передачам вошли Пьеррия Хенри («Баскония», 7,3), Ник Калатес («Барселона», 7,0), Кевин Пангос («Зенит», 6,6) и Костас Слукас («Олимпиакос», 6,0).
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