Один из лучших скореров НБА откажется от громадного контракта и выйдет на рынок

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин может летом 2021 года получить от клуба новое предложение о продлении контракта на четыре года. При этом ему предложат за контракт $ 104,8 млн.

Но, как утверждает Bleacher Report, управленцы лиги ожидают, что Лавин откажется от предложения. Так, он дождётся межсезонья и станет неограниченно свободным агентом. После этого баскетболист сможет подписать более выгодный контракт.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник в среднем набирает 27,5 очка, делает 5,1 подбора и 5,1 передачи за матч.

Ранее Лавин в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:102) стал первым игроком в истории, который набрал 40 и более очков, реализовал семь+ трёхочковых, забросил все двухочковые, а также набрал +30 по показателю «плюс-минус».