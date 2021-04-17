Один из лучших скореров НБА откажется от громадного контракта и выйдет на рынок

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин может летом 2021 года получить от клуба новое предложение о продлении контракта на четыре года. При этом ему предложат за контракт $ 104,8 млн.
Но, как утверждает Bleacher Report, управленцы лиги ожидают, что Лавин откажется от предложения. Так, он дождётся межсезонья и станет неограниченно свободным агентом. После этого баскетболист сможет подписать более выгодный контракт.
В нынешнем сезоне 26-летний защитник в среднем набирает 27,5 очка, делает 5,1 подбора и 5,1 передачи за матч.
Ранее Лавин в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:102) стал первым игроком в истории, который набрал 40 и более очков, реализовал семь+ трёхочковых, забросил все двухочковые, а также набрал +30 по показателю «плюс-минус».
- 17 апреля 2021
-
21:00
-
20:44
-
19:59
-
19:50
-
19:19
-
18:54
-
17:45
-
17:37
-
16:44
-
16:33
-
16:25
-
15:34
-
14:53
-
13:59
-
12:29
-
11:06
-
09:44
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:17
-
04:58
-
00:35
- 16 апреля 2021
-
23:38
-
22:46
-
22:43
-
21:38
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
19:57
-
19:43
-
19:05
-
18:45