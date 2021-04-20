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Майк Джеймс приступил к процедуре для перехода в клуб НБА

Майк Джеймс приступил к процедуре для перехода в клуб НБА
Баскетбол / НБА 0

Американский разыгрывающий Майк Джеймс продолжает подготовку к подписанию контракта с «Бруклин Нетс». На данный момент баскетболист проходит тестирование, которое является обязательным, согласно COVID-протоколам лиги, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Напомним, американец начинал сезон в составе ЦСКА. После серии конфликтов с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом он был отстранён от игр, а в клубе признали, что больше не смогут продолжить сотрудничество с игроком.

В прошлом Майк Джеймс уже пытался закрепиться в НБА. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». За эти команды в общей сложности он провёл 36 матчей, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи.

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