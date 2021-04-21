Звёзды НБА отреагировали на решение суда по полицейскому, убившему Джорджа Флойда

В США 12 присяжных признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Звёзды НБА отреагировали на событие одобрением. Гибель Флойда привела к массовым протестам и появлению движения Black Lives Matter (BLM).

«Слава богу! Виновен. Справедливость восторжествовала», — написал экс-звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в «Твиттере».

«Бог всегда милостив», — отметил защитника «Юты Джаз» Донован Митчелл.

«Справедливость и ответственность! То, что я никогда не думал, что увижу. Предстоит еще многое сделать, но это прекрасное начало работы над реформой, необходимой этой стране!» — написал центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

«Справедливость», — написали тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав и разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант.

«Что дальше? Принятие сенатом закона Джорджа Флойда о правосудии в отношении полицейской деятельности!» — отметила исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс.

Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени. Максимальное наказание за убийство второй степени – лишение свободы на срок не более 40 лет. Максимальное наказание за убийство третьей степени – лишение свободы на срок не более 25 лет. Максимальный срок за непредумышленное убийство второй степени – 10 лет или $20 тыс.



Во время заседания обвинение ходатайствовало об отмене залога для Шовина, подчеркивает CNN. Судья Питер Кэхилл удовлетворил ходатайство и экс-полицейского взяли под стражу в зале суда. Судья заявил, что окончательный приговор Шовину будет оглашен через восемь недель.