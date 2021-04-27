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«Лейкерс» обыграли «Мэджик» благодаря дабл-даблу Шрёдера, «Клипперс» уступили «Пеликанс»

«Лейкерс» обыграли «Мэджик» благодаря дабл-даблу Шрёдера, «Клипперс» уступили «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 114:103.

В составе победителей лучшими на площадке были Деннис Шрёдер (21 очко и 10 передач), Энтони Дэвис (18 очков) и Монтрезл Харрелл (18 очков). У «Мэджик» наиболее результативными в игре стали Чума Океке (18 очков), Гэри Харрис (17 очков) и Коул Энтони (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Океке - 18, Харрис - 17, Энтони - 15, Бэйкон - 13, Картер - 10, Фрэнкс - 10, Рэндл - 9, Бамба - 6, Хэмптон - 5, Cannady, Айзек, Картер-Уильямс, Портер, Росс, Фульц, Холл, Эннис
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 21, Дэвис - 18, Харрелл - 18, Кузма - 14, Драммонд - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Карузо - 7, Маклемор - 7, Хортон-Такер - 4, Моррис - 2, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:103. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете были Зайон Уильямсон (23 очка), Лонзо Болл (18 очков и 9 подборов) и Эрик Бледсо (18 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в игре были Теренс Мэнн (17 очков), Демаркус Казинс (16 очков и 11 подборов) и Маркус Моррис (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Бледсо - 18, Болл - 18, Ингрэм - 17, Эрнангомес - 12, Габриэль - 10, Маршалл - 7, Льюис - 6, Хэйс - 6, Нанналли - 3, Адамс, Александер-Уолкер, Джонсон, Ивунду, Харт
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 17, Казинс - 16, Моррис - 15, Коффи - 12, Джексон - 9, Джордж - 9, Феррелл - 6, Паттерсон - 5, Рондо - 5, Зубац - 4, Батюм - 3, Отуру - 2, Беверли, Ибака, Кеннард, Леонард, Скрабб

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Вашингтон» – «Сан-Антонио» (143:146 ОТ), «Детройт» – «Атланта» (100:86), «Филадельфия» – «Оклахома» (121:90), «Торонто» – «Кливленд» (112:96), «Нью-Йорк» – «Финикс» (110:118), «Майами» – «Чикаго» (102:110), «Миннесота» – «Юта» (105:104).

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