«Лейкерс» обыграли «Мэджик» благодаря дабл-даблу Шрёдера, «Клипперс» уступили «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 114:103.

В составе победителей лучшими на площадке были Деннис Шрёдер (21 очко и 10 передач), Энтони Дэвис (18 очков) и Монтрезл Харрелл (18 очков). У «Мэджик» наиболее результативными в игре стали Чума Океке (18 очков), Гэри Харрис (17 очков) и Коул Энтони (15 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:103. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете были Зайон Уильямсон (23 очка), Лонзо Болл (18 очков и 9 подборов) и Эрик Бледсо (18 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в игре были Теренс Мэнн (17 очков), Демаркус Казинс (16 очков и 11 подборов) и Маркус Моррис (15 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Вашингтон» – «Сан-Антонио» (143:146 ОТ), «Детройт» – «Атланта» (100:86), «Филадельфия» – «Оклахома» (121:90), «Торонто» – «Кливленд» (112:96), «Нью-Йорк» – «Финикс» (110:118), «Майами» – «Чикаго» (102:110), «Миннесота» – «Юта» (105:104).