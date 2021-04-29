Димитрис Итудис: я очень счастлив за своих игроков, за свой клуб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог третьего матча плей-офф Евролиги против «Фенербахче» (85:68, 3-0), по итогам которого команда вышла в «Финал четырёх».
«Я очень горжусь. Я очень счастлив за своих игроков, за свой клуб, за всю организацию. Все заслуживают поздравлений. Это была потрясающая серия. В этом сезоне мы пережили множество невзгод. И всё же мы движемся и идём вперёд. Поздравляю и «Фенербахче». У них сегодня было отличное начало. После рывка 12- 0 всё выглядело неоднозначно. Мои игроки были очень спокойны.
Мы говорили об этом в тайм-аутах. В третьей четверти мы вышли без единого колебания, сыграли решительнл, реализовывали хорошие броски и создавали неравноценные размены. Соперники пытались играть в «смолл-болл», также пробовали крупную пятёрку. Мы получали хорошие возможности, бросали и защищались. Поздравляем ребят, потому что для некоторых из них это первый «Финал четырёх», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
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