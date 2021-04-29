В кабмине прокомментировали помощь Мишустина ЦСКА

В кабинете министров прокомментировали ситуацию, которая произошла накануне, 28 апреля. Сообщалось, что баскетболисты ЦСКА не могли вылететь в Турцию на третий матч плей-офф Евролиги с «Фенербахче». В итоге содействие им оказал премьер-министр России Михаил Мишустин. За это его позднее поблагодарил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«К Михаилу Владимировичу часто обращаются с просьбами помочь в той или иной ситуации. Как правило, речь идёт о крайне значимых вопросах, требующих оперативного решения. В таких случаях он старается сделать всё возможное, потому что считает важным помогать людям», — цитирует собственный источник РИА «Новости».

Встреча завершилась со счётом 85:65. Москвичи завершили серию в трёх матчах, не проиграв сопернику ни разу.