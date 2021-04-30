Владимир Гомельский объяснил, почему Нандо Де Коло выходил из себя в серии с ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло выходил из себя в матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА.
«Де Коло в серии против ЦСКА являлся первой опцией «Фенера» в атаке. Кроме того, он же был вынужден играть разыгрывающим защитником. На нём часто нарушают правила, против него играют самые умелые защитники. ЦСКА отрядил на его опеку Курбанова и Клайберна. Они ростом выше Нандо. Против них у Де Коло более эффективное оружие — проход. Но под щитом часто ждала подстраховка. Тяжело и физически, и психологически быть под таким прессом. А судьи не каждый раз определяли нарушения правил со стороны защитников. Это явно выводило Де Коло из себя. Можно считать, что защита ЦСКА сработала», — написал Гомельский на своём сайте.
- 30 апреля 2021
-
10:25
-
09:48
-
09:20
-
08:19
-
08:12
-
08:08
-
07:51
-
07:48
-
06:53
-
00:27
- 29 апреля 2021
-
23:58
-
22:52
-
22:48
-
21:36
-
20:57
-
19:57
-
19:17
-
18:58
-
18:11
-
17:40
-
17:35
-
16:50
-
16:03
-
15:52
-
14:51
-
14:40
-
13:40
-
13:07
-
11:42
-
11:25
-
10:45
-
10:36
-
09:44
-
09:35
-
08:35