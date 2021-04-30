Владимир Гомельский объяснил, почему Нандо Де Коло выходил из себя в серии с ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло выходил из себя в матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА.

«Де Коло в серии против ЦСКА являлся первой опцией «Фенера» в атаке. Кроме того, он же был вынужден играть разыгрывающим защитником. На нём часто нарушают правила, против него играют самые умелые защитники. ЦСКА отрядил на его опеку Курбанова и Клайберна. Они ростом выше Нандо. Против них у Де Коло более эффективное оружие — проход. Но под щитом часто ждала подстраховка. Тяжело и физически, и психологически быть под таким прессом. А судьи не каждый раз определяли нарушения правил со стороны защитников. Это явно выводило Де Коло из себя. Можно считать, что защита ЦСКА сработала», — написал Гомельский на своём сайте.