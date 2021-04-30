Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владимир Гомельский объяснил, почему Нандо Де Коло выходил из себя в серии с ЦСКА

Владимир Гомельский объяснил, почему Нандо Де Коло выходил из себя в серии с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло выходил из себя в матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА.

«Де Коло в серии против ЦСКА являлся первой опцией «Фенера» в атаке. Кроме того, он же был вынужден играть разыгрывающим защитником. На нём часто нарушают правила, против него играют самые умелые защитники. ЦСКА отрядил на его опеку Курбанова и Клайберна. Они ростом выше Нандо. Против них у Де Коло более эффективное оружие — проход. Но под щитом часто ждала подстраховка. Тяжело и физически, и психологически быть под таким прессом. А судьи не каждый раз определяли нарушения правил со стороны защитников. Это явно выводило Де Коло из себя. Можно считать, что защита ЦСКА сработала», — написал Гомельский на своём сайте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021