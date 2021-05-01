Расселл Уэстбрук повторил уникальный рекорд НБА полувековой давности

«Вашингтон Уизардс» победил «Кливленд Кавальерс» (122:93) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.



Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Брэдли Бил, набравший 19 очков. У «Кавальерс» больше всех набрал Коллин Секстон — 22 очка. Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук отметился трипл-даблом из 15 очков, 12 подборов и 11 передач. Баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, который сделал 200 подборов и отдал 200 передач за один календарный месяц. Ранее это удавалось только легендарному Оскару Робертсону в ноябре 1961-го и феврале 1962-го. «Вашингтон» выиграл 10 из последних 11 матчей, что помогло команде Скотта Брукса укрепиться в зоне плей-ин.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс»

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.