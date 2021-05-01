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Майк Джеймс провёл сильный матч за «Бруклин». Больше него набрали только Ирвинг и Грин

Майк Джеймс провёл сильный матч за «Бруклин». Больше него набрали только Ирвинг и Грин
Баскетбол / НБА 0

Бывший защитник ЦСКА Майк Джеймс, подписавший недавно контракт с «Бруклин Нетс», провёл сильный матч регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Баскетболист провёл на площадке 24 минуты, за которые набрал 15 очков, совершил 3 передачи и 1 подбор. Больше Джеймса набрали только лидер команды Кайри Ирвинг (28 очков) и Джефф Грин (16 очков). Тем не менее, усилия Джеймса не помогли команде избежать поражения (109:128).

После перехода в «Бруклин Нетс» Джеймс провёл в регулярном чемпионате 5 матчей, набирая в них 9,1 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 3,6 передачи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть игровые моменты с участием Джеймса можно в «Инстаграме» «Бруклин Нетс».

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