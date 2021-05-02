Жители США назвали 2 самых ненавистных команды НБА с большим отрывом

В США провесли исследования симпаний болельщиков НБА в «Твиттере», согласно которому определялись самые ненавистные команды лиги. По итогам стало ясно, что больше всего хейтеров у «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес». Практически в каждом штате США одна из этих команд попала в категорию самой нелюбимой. Небольшой процент в антирейтинге достался также «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс».

Соответствующий пост доступен на странице Clutch Points в «Твиттере».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» являются претендентами на титул. «Нетс» в ходе сезона собрали в составе несколько звёздных игроков. В ростере команды числятся многократные участники Матча всех звёзд, в том числе Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Блэйк Гриффин.