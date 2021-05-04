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Леброн Джеймс: я спровоцировал неправильный разговор о Макие Брайант

Леброн Джеймс: я спровоцировал неправильный разговор о Макие Брайант
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о собственном неоднозначном посте в социальных сетях о трагедии, которая произошла с 16-летней афроамериканкой Макией Брайант. Полицейский застрелил девушку, когда она бросалась с ножом на окружающих. Позднее Леброн выложил фото полицейского и написал: «Ты — следующий». Вскоре звёздный баскетболист удалил запись.

Леброн признался, что спровоцировал неправильный разговор о застреленном тинейджере. Также он опубликовал ссылку на статью психолога, в которой автор разбирает кейс Макии. Автор утверждает, что полицейский мог успокоить подростка, не прибегая к насилию. По мнению психолога, зачастую подростки могут угрожать оружием, но не иметь серьёзных намерений. В таких случаях нужно найти к ним подход.

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