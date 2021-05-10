Кевин Дюрант высказал мнение о Луке Дончиче
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высоко отозвался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче. Словенский игрок стал важнейшим звеном своей команды. В прошлом сезоне он был признан новичком года.
«Он здорово играет. Лука видит всё на площадке ещё до того, как это произошло. Он может отдать любой пас. У него прекрасный пас.
Он может заставить оппонента подпрыгнуть, ведь все прессингуют его. Также Лука может собирать на себе фолы, здорово использует обманные движения и ложные замахи. Его темп для меня невероятен.
В то же время он достаточно быстр. Дончич может легко обойти соперника вокруг, пролезть в небольшое пространство. Так он и собирает все эти фолы», — цитирует Дончича Essentially Sports.
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