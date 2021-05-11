Один из самых именитых свободных агентов межсезонья может выбрать «Зенит» следующим клубом
«Зенит» заинтересован в подписании контракта с форвардом греческого «Панатинаикоса» Яннисом Папапетру, сообщает Eurohoops.
Контракт 27-летнего баскетболиста с «Панатинаикосом» истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом. По данным источника, Папапетру после выхода на рынок свободных агентов в качестве своего следующего клуба может выбрать «Зенит», поскольку главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль и спортивный директор команды Манос Пападопулос ранее работали в «Панатинаикосе».
Папапетру выступает за «Панатинаикос» с 2018 года, куда перешёл из пирейского «Олимпиакоса». В нынешнем сезоне он набирал 12,1 очка и делал 4,1 подбора в среднем за игру в регулярном чемпионате Евролиги.
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