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Алексей Швед получил вторую в карьере награду лучшему бомбардиру Евролиги

Алексей Швед получил вторую в карьере награду лучшему бомбардиру Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Химок» Алексей Швед стал самым результативным игроком Евролиги в сезоне-2020/2021 и получил награду имени Альфонсо Форда, сообщает официальный сайт турнира.

Приз имени Альфонсо Форда — единственная награда Евролиги, которая вручается исключительно на основе статистики баскетболистов. Швед стал лучшим скорером Евролиги во второй раз в карьере, ранее это случилось в сезоне-2017/2018. В регулярном чемпионате Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 передачи в среднем за игру при точности двухочковых бросков 45,5% и трёхочковых 33,3%. Вторым в гонке бомбардиров стал защитник ЦСКА Майк Джеймс с 19,3 очками в среднем за матч. Швед также стал лучшим ассистентом сезона. Ранее ни один баскетболист в истории Евролиги не занимал первое место одновременно по набранным очкам и передачам за чемпионат.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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