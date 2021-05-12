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Этторе Мессина выступил за масштабную реформу плей-офф Евролиги

Этторе Мессина выступил за масштабную реформу плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина выступил за то, чтобы в плей-офф Евролиги выходили 12 команд.

«Сейчас крайне сложно достичь «Финала четырёх», потому что только 8 команд из 18, а это меньше половины, выходят в плей-офф. В НБА 16 клубов из 30 квалифицируются в следующую стадию, это больше половины. И всё равно по уровню соревнования это одна из сложнейших лиг. Если интересует мое мнение, то хотелось бы видеть 12 команд из 18 в плей-офф Евролиги. Но у нас нет доступных дат в календаре для подобного формата. Может быть стоит проводить первый раунд без топ-4 по итогам регулярки, и 8 клубов будут выходить в 1/4 финала в таком случае.

Мое мнение таково, что расширение плей-офф поможет лучше вознаградить владельцев клубов, вкладывающих немалые средства. Они заслуживают, по крайней мере, видеть свои команды в плей-офф Евролиги. С точки зрения календаря это очень сложная задача. Повторюсь, это всего лишь идея, а не конкретное предложение», – приводит слова Мессины Sportando.

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