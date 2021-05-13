«Лейкерс» подняли чемпионский баннер на арене, Леброн отправил послание фанатам

«Лос-Анджелес Лейкерс» поднял чемпионский баннер на арене во время домашнего матча с «Хьюстон Рокетс» (124:122). Таким образом калифорнийцы напомнили, что клуб является действующим чемпионом НБА.

«Мы говорили, что не будем поднимать баннер, пока на арене не появятся некоторые наши фанаты. Это ваш момент, ребята. Мы любим вас. Дорога к повторному титулу начинается примерно через неделю. Поехали!» — цитирует лидера команды Леброна Джеймса пресс-служба «Лейкерс».

В настоящее время калифорнийцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Если действующие чемпионы не улучшат позиции, то им придётся сыграть в плей-ин.

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