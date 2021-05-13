Американский сайт: «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса на два конкретных пакета

Как сообщает ClutchPoints, «Лос-Анджелес Лейкерс» теоретически могли бы согласиться на обмен своего лидера Леброна Джеймса на два пакета активов.

Так, к примеру, «Лейкерс» согласятся обменять его на Джейсона Тэйтума и Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс». Также «Лейкерс» могут согласиться на ещё один вариант обмена. Они якобы готовы отпустить своего лидера в обмен на разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича. При этом утверждается, что Джеймс покинет «Лейкерс», только если сам попросит об этом. Клуб не собирается его обменивать без соответствующего требования.

В настоящее время калифорнийцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Если действующие чемпионы не улучшат позиции, то им придётся сыграть в плей-ин.