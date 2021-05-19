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Игрок НБА набрал 70 кг после отчисления из клуба. Он узнал приговор за тяжкое преступление

Игрок НБА набрал 70 кг после отчисления из клуба. Он узнал приговор за тяжкое преступление
Алексей Фалько
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В округе Уитли, штат Индиана, состоялись слушания по делу бывшего баскетболиста НБА Калеба Свонигана. 24-летний Свониган признал себя виновным в хранении марихуаны, сообщает Indianapolis Star.

Свониган был приговорен к 180-дневному условному сроку. Он избежит тюремного заключения. Баскетболист был арестован утром 23 декабря на севере штата Индиана. Полиция сообщила, что в его транспортном средстве было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны, принадлежности для употребления наркотиков и наличные средства.

В отчете полицейского управления сообщалось, что в 2 часа ночи офицеры вели наблюдение за внедорожником Toyota Свонигана, который не соблюдал ограничение скорости в 60 миль в час и не реагировал на сигналы светофора. В прошлом сезоне Свониган провел 20 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 3 очка и 4,6 подбора за игру.

В середине 2020 года Калеба отчислили из команды. С тех пор он набрал почти 70 килограммов. В данный момент вес Свонигана превышает 180 килограммов.

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