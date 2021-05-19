Игрок НБА набрал 70 кг после отчисления из клуба. Он узнал приговор за тяжкое преступление

В округе Уитли, штат Индиана, состоялись слушания по делу бывшего баскетболиста НБА Калеба Свонигана. 24-летний Свониган признал себя виновным в хранении марихуаны, сообщает Indianapolis Star.



Свониган был приговорен к 180-дневному условному сроку. Он избежит тюремного заключения. Баскетболист был арестован утром 23 декабря на севере штата Индиана. Полиция сообщила, что в его транспортном средстве было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны, принадлежности для употребления наркотиков и наличные средства.



В отчете полицейского управления сообщалось, что в 2 часа ночи офицеры вели наблюдение за внедорожником Toyota Свонигана, который не соблюдал ограничение скорости в 60 миль в час и не реагировал на сигналы светофора. В прошлом сезоне Свониган провел 20 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 3 очка и 4,6 подбора за игру.

В середине 2020 года Калеба отчислили из команды. С тех пор он набрал почти 70 килограммов. В данный момент вес Свонигана превышает 180 килограммов.