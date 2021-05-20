Суперзвезда НБА потерял шесть-семь родственников за год

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал о проблемах, которые помешали ему и команде более успешно выступить в сезоне-2020/2021.



«Да, проблем было много. Считаю, что каждая команда столкнулась с какими-то проблемами, говорят они об этом или нет. Такой уж год получился. Когда мы надолго потеряли Си Джей Макколлума и Юсуфа Нуркича, мне пришлось делать больше. И мне казалось в тот момент, что у меня хорошие шансы стать MVP. Затем у нас начался кризис, игра разладилась. Мои кондиции оставляли желать лучшего, но я не мог себе позволить не выходить на паркет. Нам было нужно, чтобы я играл. На протяжении нескольких недель я выступал ниже своего уровня, так как у меня были повреждения. Однако не хочу использовать это как оправдание.



У меня в семье тоже много всего случилось. У меня было два близких родственника одного возраста со мной. Обоих убили в течение полутора недель. Это меня очень сильно задело. По самым разным причинам за прошедший год я потерял шесть или семь членов семьи. Тромбы. Рак. Другие вещи. Коронавирус, например. Перестрелки. Через многое я прошёл, и вот эти двое — это всё, что у меня было. Потеря их выбила меня из колеи на какое-то время. Я не мог больше относиться к игре с той же страстью, что и раньше. Это было очень тяжело именно из-за того, что они оба — мои сверстники. Очень много детских воспоминаний. Мне было сложно. Я потерял сон. Баскетбол перестал быть самой важной вещью в мире для меня. Было очень больно.



Люди никогда не думают об этом. Они считают, что мы все суперлюди. Не понимают, что у нас своя жизнь, что мы возвращаемся домой и сталкиваемся там с самыми разными проблемами», — приводит слова Лилларда The Athletic.