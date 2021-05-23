Седокова рассказала трогательную историю встречи с Тиммой в аэропорту

Певица Анна Седокова опубликовала романтичное фото с мужем, форвардом «Химок» Янисом Тиммой, и рассказала трогательную историю их встречи в аэропорту.

«Он зашёл в аэропорт Риги с красными розами. Мы не виделись 11 дней. Для нас это вечность, мы как две половинки зефирки, мы как бэйгл. А тут расставание. Я работала в Киеве, он занимался делами в Риге. Два иностранца, случайно встретившихся в жизни.



Я не сказала ему, где сижу в терминале. Если это судьба, ты угадаешь, сказала я. Как в друзьях. Ой. Я же забыла сказать, что нашла перелёт с пересадкой в Риге. И вот я сижу, и он заходит с цветами. И я понимаю, что он меня нашёл. Потом мы летели, потом проходили какой то квест на таможне, но всё это не имеет никакого значения, когда мы вместе.



Я готова принять все испытания судьбы, но только с тобой. Но лучше не испытания, их было уже достаточно. Лучше какие-то счастья и благодати. Но я готова. Быть с тобой и в горе, и в радости. Как мы обещали в загсе. Так и будет», — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».