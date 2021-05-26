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Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» был на вершине европейского баскетбола в течение трёх лет

Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» был на вершине европейского баскетбола в течение трёх лет
Никита Паглазов
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Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман рассказал о шансах команды на победу в Евролиге.

«Матч с ЦСКА будет сложным. Они — последний чемпион 2019 года. Мы проиграли в финале, теперь хотим реванша, вписать наше имя в историю. Хотим обыграть ЦСКА и выиграть титул. Мы уверены в себе, играем в хороший баскетбол. Надеюсь, покажем себя в Кёльне.

Мы преодолели проблемы в начале сезона. Мы — лучшая баскетбольная команда Европы во второй половине сезона, прошли очень сложную серию с «Реалом». «Анадолу Эфес» был на вершине европейского баскетбола в течение трёх лет. Мы — команда, которая выиграла больше всего игр в Евролиге за последнее время. Конечно, мы заслуживаем чемпионства, но всё решает один матч», — приводит слова Атамана TRT Spor.

Напомним, «Анадолу Эфес» сыграет в 1/2 «Финала четырёх» против московского ЦСКА. Встреча состоится 28 мая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне (Германия).

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