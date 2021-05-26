Мицич признан MVP Евролиги в сезоне-2020/2021

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба турнира.
Мицич был выбран MVP сезона по результатам голосования среди болельщиков, СМИ, а также тренеров и капитанов команд.
В нынешнем сезоне Мицич провёл в Евролиге 38 матчей, в которых в среднем набирал 16,3 очка и 4,8 передачи. В ходе регулярного сезона он трижды признавался MVP тура. Мицич стал единственным игроком Евролиги, которому удалось реализовать более 70 трёхочковых и более 100 двухочковых и штрафных бросков. Помимо этого, Василие — единственный, кто смог завершить пять матчей с коэффициентом полезности 30 или выше.
Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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