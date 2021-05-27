«Спартак» и «Урал» не смогли найти финансирование для выступления в Суперлиге
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Два баскетбольных клуба санкт-петербургский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» не смогли найти источники финансирования, чтобы вернуться в Суперлигу-1 в следующем сезоне, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
«По моей информации, «Спартак» (Санкт-Петербург) и «Урал» (Екатеринбург) не смогли найти источники финансирования, чтобы вернуться в Суперлигу-1. Увы, но команды Андрея Фетисова и Станислава Ерёмина потеряют ещё по одному сезону.
Но есть и хорошие новости. В Суперлиге-1 будет как минимум два новых участника. Это финалисты Суперлиги-2 — «Барнаул» и «Чебоксарские Ястребы», — сообщил автор телеграм-канала.
Кроме того, в Суперлигу-1 должен вступить фарм-клуб краснодарского «Локомотива-Кубань».
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