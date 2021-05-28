Эргин Атаман выделил 5 игроков ЦСКА перед «Финалом четырёх» Евролиги

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился ожиданиями от матча «Финала четырёх» Евролиги с ЦСКА, выделив ряд игроков в составе армейцев.
«ЦСКА — физически сильная команда. В обороне играют Клайберн, Шенгелия и даже Хэкетт. У ЦСКА есть большие, которые умеют бросать из-за дуги, например Фойгтманн. В команде также есть такой опытный баскетболист, как Курбанов. Нас ждёт сложная игра. Возможно, они играют сейчас в другой баскетбол, не такой, как в начале сезона вместе с Майком Джеймсом. Но в последние два месяца ЦСКА также показывает отличную игру.
Они делятся мячом, делают упор на физику. Важно ответить в физическом компоненте, а после демонстрировать привычную нам игру. У нас есть несколько стратегий, посмотрим, какая из них сработает», — приводит слова Атамана официальный сайт Евролиги.
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