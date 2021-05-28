«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +29 и повёл 3:0 в серии плей-офф НБА

В третьем матче плей-офф Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Майами Хит» со счётом 113:84 и повёл в серии 3:0.

В составе победителей лучшими в игре были Крис Миддлтон (22 очка), Джру Холидэй (19 очков и 12 передач) и Яннис Адетокунбо (17 очков и 17 подборов). У «Майами» наиболее результативными в игре стали Джимми Батлер (19 очков), Эдрис Адебайо (17 очков) и Неманья Бьелица (14 очков).

Ранее «Милуоки» одержал победы в серии со счётом 109:107 и 132:98. Следующий матч между этими командами пройдёт 29 мая.

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации встречаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», а также «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».