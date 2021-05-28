«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +29 и повёл 3:0 в серии плей-офф НБА
Поделиться
В третьем матче плей-офф Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Майами Хит» со счётом 113:84 и повёл в серии 3:0.
В составе победителей лучшими в игре были Крис Миддлтон (22 очка), Джру Холидэй (19 очков и 12 передач) и Яннис Адетокунбо (17 очков и 17 подборов). У «Майами» наиболее результативными в игре стали Джимми Батлер (19 очков), Эдрис Адебайо (17 очков) и Неманья Бьелица (14 очков).
Ранее «Милуоки» одержал победы в серии со счётом 109:107 и 132:98. Следующий матч между этими командами пройдёт 29 мая.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
28 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 19, Адебайо - 17, Бьелица - 14, Хироу - 9, Горан Драгич - 8, Дедмон - 4, Нанн - 4, Игуодала - 3, Ачиува - 2, Винсент - 2, Робинсон - 2, Yurtseven, Ариза, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Милуоки Бакс: Миддлтон - 22, Холидэй - 19, Адетокунбо - 17, Лопес - 13, Портис - 11, Форбс - 11, Коннотон - 9, Такер - 5, Bryant - 4, Дьяките - 2, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дивинченцо, Меррилл, Нвора, Тиг
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации встречаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», а также «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
05:29
-
00:53
- 27 мая 2021
-
23:35
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
21:37
-
21:22
-
20:51
-
19:56
-
18:50
-
18:37
-
17:44
-
16:43
-
15:53
-
13:51
-
12:53
-
11:59
-
10:49
-
09:53
-
08:41
-
08:10
-
07:49
-
07:38
-
05:36
-
00:52
- 26 мая 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:49
-
20:52
-
19:39
-
18:50
-
18:43
-
17:26
-
16:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам