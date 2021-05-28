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«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +29 и повёл 3:0 в серии плей-офф НБА

«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +29 и повёл 3:0 в серии плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче плей-офф Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Майами Хит» со счётом 113:84 и повёл в серии 3:0.

В составе победителей лучшими в игре были Крис Миддлтон (22 очка), Джру Холидэй (19 очков и 12 передач) и Яннис Адетокунбо (17 очков и 17 подборов). У «Майами» наиболее результативными в игре стали Джимми Батлер (19 очков), Эдрис Адебайо (17 очков) и Неманья Бьелица (14 очков).

Ранее «Милуоки» одержал победы в серии со счётом 109:107 и 132:98. Следующий матч между этими командами пройдёт 29 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
28 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 19, Адебайо - 17, Бьелица - 14, Хироу - 9, Горан Драгич - 8, Дедмон - 4, Нанн - 4, Игуодала - 3, Ачиува - 2, Винсент - 2, Робинсон - 2, Yurtseven, Ариза, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Милуоки Бакс: Миддлтон - 22, Холидэй - 19, Адетокунбо - 17, Лопес - 13, Портис - 11, Форбс - 11, Коннотон - 9, Такер - 5, Bryant - 4, Дьяките - 2, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дивинченцо, Меррилл, Нвора, Тиг

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации встречаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», а также «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».

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