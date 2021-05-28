Баркли — о Дончиче: когда-то белые боялись идти в НБА. Теперь приходят и разрывают нас
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Член Зала славы, прославленный баскетболист, а ныне эксперт и обозреватель Чарльз Баркли высказался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, отметив, что в последнее время белые баскетболисты «разрывают лигу».
«Когда-то белые боялись идти в НБА. Теперь приходят и разрывают нас, надирают нам зад. Все пытались остановить Дончича, но никто не смог сделать это», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Напомним, Лука Дончич — третий номер драфта НБА 2018 года. Всю карьеру в лиге он провёл в составе «Далласа». В нынешнем сезоне он принял участие в 66 матчах, набирая в них в среднем 27,7 очка, совершая 8,0 подбора и 8,6 передачи.
«Даллас» на данный момент проводит четвертьфинальную серию плей-офф с «Клипперс» и ведёт со счётом 2-0.
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